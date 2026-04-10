Agricoltura 4.0 | a Napoli nasce l’hub hi-tech per il futuro del cibo

Questa mattina è stato inaugurato a Napoli il Dimostratore ARCA, un centro tecnologico situato all’interno del polo dell’Università Federico II a San Giovanni a Teduccio. La struttura è stata realizzata dal Centro Nazionale Agritech ed è destinata a rappresentare un esempio di agricoltura 4.0. L’apertura si inserisce nel contesto di un progetto che punta a integrare tecnologie avanzate nel settore agricolo.

Il Centro Nazionale Agritech ha inaugurato questa mattina a Napoli il Dimostratore ARCA, una struttura tecnologica d’avanguardia situata nel polo dell’Università Federico II a San Giovanni a Teduccio. L’hub nasce per colmare il divario tra la ricerca accademica e il tessuto produttivo, offrendo alle imprese un luogo dove testare innovazioni pronte per essere trasformate in prodotti commerciali. Cinque piani di tecnologia per l’agricoltura del futuro. La nuova infrastruttura si sviluppa su cinque livelli progettati per coprire l’intero ciclo dell’innovazione agroalimentare. Al piano terra sono stati installati 9 ecotroni di ultima generazione; questi dispositivi permettono di monitorare come le piante reagiscono a microclimi differenti, fornendo dati essenziali sull’adattamento vegetale ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura 4.0: a Napoli nasce l’hub hi-tech per il futuro del cibo Leggi anche: Inco guarda al futuro, l’hub diventa green e tech Sicurezza in agricoltura, accordo tra Asl Foggia e Coldiretti Foggia: nasce l’hub delle buone prassiUn hub per promuovere le buone prassi in agricoltura, dal coltivatore diretto alle grandi aziende, e garantire sicurezza a tutti i lavoratori. Temi più discussi: Innovazione: 9 e 10 aprile a Napoli 'Agritech Revolution'; Italia: Napoli scavalca Milano; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave; Napoli, dopo 190 giorni con il Milan tornano i Fab Four. Conte ha nella testa solo il sorpasso. Filiera del tabacco 4.0: a Napoli accordo strategico per innovazione e sostenibilità della filieraFirmato un Memorandum per rafforzare integrazione e competitività della filiera del tabacco nel triennio 2026–2028. fortuneita.com Torna a crescere l'Agricoltura 4.0, è un business da 2,5 miliardi(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Torna a crescere il mercato italiano dell'Agricoltura 4.0 con un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro nel 2025, in aumento del 9% rispetto all'anno precedente, ... notizie.tiscali.it MALTEMPO Iniziata la conta dei danni ingenti provocati dal maltempo all'agricoltura, la Cia Abruzzo: “Forte sofferenza” https://cityne.ws/5tXY7 - facebook.com facebook La conta dei danni in agricoltura x.com