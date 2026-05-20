Recupero crediti boom nel 2025 | recuperati 22 miliardi di euro

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 si registra un aumento significativo nel settore del recupero crediti, con oltre 22 miliardi di euro recuperati. Questo incremento riguarda principalmente i crediti erariali dello Stato, portando a una maggiore attenzione sulla gestione dei debiti della Pubblica Amministrazione. La crescita nel recupero di somme dovute si traduce in un mutamento nelle strategie e nelle pratiche adottate dagli operatori del settore. La situazione solleva domande su come questa tendenza influenzerà le politiche di gestione dei debiti pubblici.

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? Punti chiave Come influirà questo boom sulla gestione dei debiti della Pubblica Amministrazione?. Perché il settore punta ora ai crediti erariali dello Stato?. Quali settori dominano l'80% del mercato del recupero crediti?. Come può la produttività del comparto sostenere il PIL italiano?.? In Breve Produttività in aumento del 15% e performance medie migliorate del 12% secondo Unirec.. Crediti gestiti pari all'8,3% del PIL italiano secondo il presidente Bertilaccio.. Volume crediti affidati assestato a 188 miliardi di euro con calo dell'1%.. Settore finanziario e bancario costituiscono oltre l'80% del valore totale committenza..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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