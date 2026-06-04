Un intervento di Osho, pubblicato su Agorà Lazio, afferma che le persone sono diventate prigioniere della propria fede, rendendo impossibile sognare. Un messaggio indirizzato al presidente di una società sportiva sottolinea che il pubblico si sente intrappolato nella propria comunità. La dichiarazione evidenzia il senso di oppressione tra i tifosi e il sentimento di immobilità legato alle proprie convinzioni e alla situazione attuale.

Caro Direttore, se potessi rivolgere un messaggio diretto al presidente Claudio Lotito, gli direi una cosa sola: mai come in questo momento il popolo laziale si sente prigioniero della propria società. E lo slogan «libera la Lazio» è azzeccatissimo, perché racconta esattamente quello che proviamo. Siamo prigionieri dell'impossibilità di sognare, di quella sensazione che in passato ci era stata regalata e che, lo riconosco, anche questa stessa proprietà ci aveva fatto vivere. Oggi manca proprio l'illusione di poter fare qualcosa di grande. Manca persino il piccolo brivido di accogliere un campione e dire, magari ingenuamente, «quest'anno non ce ne sarà per nessuno». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Agorà Lazio, Osho: “Prigionieri della nostra fede, ormai è impossibile sognare”

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