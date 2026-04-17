Baskérs missione impossibile al PalaTriccoli | a Jesi per continuare a sognare i playoff

Al PalaTriccoli si svolge una gara cruciale tra Baskérs e una squadra locale, con l'obiettivo di mantenere viva la speranza di qualificarsi ai playoff nel campionato del Girone D. La stagione sta per concludersi, ma la classifica continua a mostrare incertenza e sorprese, mentre l'esito di questa sfida potrebbe influenzare ancora le posizioni finali. La partita si presenta come un’occasione decisiva per entrambe le squadre coinvolte.