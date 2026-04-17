Baskérs missione impossibile al PalaTriccoli | a Jesi per continuare a sognare i playoff
Al PalaTriccoli si svolge una gara cruciale tra Baskérs e una squadra locale, con l'obiettivo di mantenere viva la speranza di qualificarsi ai playoff nel campionato del Girone D. La stagione sta per concludersi, ma la classifica continua a mostrare incertenza e sorprese, mentre l'esito di questa sfida potrebbe influenzare ancora le posizioni finali. La partita si presenta come un’occasione decisiva per entrambe le squadre coinvolte.
Il campionato volge al tramonto, ma il Girone D non ha ancora finito di regalare colpi di scena. Mentre Canosa ha già rassegnato le dimissioni occupando l’ultima casella, il resto del raggruppamento adriatico è un groviglio di ambizioni e calcoli matematici, dove ogni canestro può riscrivere la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Jolo in Mugello, missione compiuta. Tre punti per continuare a sognare
Calcio a 5, il Forlì vola in finale playoff: sfiderà il Parma per continuare a sognare la serie BLa finale playoff è già fissata per sabato 11 aprile, dopo la pausa pasquale, e si giocherà ancora a Forlì, che potrà contare sul fattore campo Una...