Caso Flotilla Giorgio Gori | L’irrisione dei prigionieri non appartiene alla nostra cultura

Durante un'intervista, un rappresentante ha commentato un episodio legato a un incidente avvenuto durante un'operazione militare. Ha affermato che l'ironia rivolta ai prigionieri è qualcosa di inaccettabile e che questa pratica non è compatibile con i valori del paese. Ha sottolineato come, anche in situazioni di conflitto, sia previsto il rispetto dei detenuti e ha descritto l'accaduto come qualcosa di scioccante e inaccettabile.

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“È un fatto che mi ha veramente colpito moltissimo, una cosa raccapricciante. L’irrisione dei prigionieri non appartiene alla nostra cultura, che in ogni caso, anche in condizioni di conflitto, prevede il rispetto appunto dei prigionieri”. Giorgio Gori, europarlamentare del Partito Democratico, non nasconde il suo disappunto e la sua ferma condanna sull’umiliazione riservata agli attivisti della Global Sumud Flotilla, diretti a Gaza per portare aiuti, fatti prigionieri in acque internazionali e sbeffeggiati dal ministro per la sicurezza di Israele Itamar Ben-Gvir nel porto di Ashdod. “Ben Gvir, ministro del governo Netanyahu, che già si era... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Flotilla, Giorgio Gori: L'irrisione dei prigionieri non appartiene alla nostra cultura Sullo stesso argomento Difesa, Giorgio Gori relatore ombra della proposta del programma AgileL’europarlamentare S&D Giorgio Gori, vicepresidente della Commissione Industria, sarà relatore ombra al Parlamento Europeo della proposta di nuovo... Giorgio Gori: “Franco Tentorio è stato un grande bergamasco, uomo di umiltà e passione”Giorgio Gori, eurodeputato già Sindaco di Bergamo ricorda il suo predecessore al Palazzo Frizzoni, Franco Tentorio, scomparso all’età di 81 anni...