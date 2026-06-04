I tifosi della Lazio si sentono abbandonati dal presidente e non si riconoscono più nella gestione attuale. Gabriele Pulici, portavoce di Agorà Lazio, ha dichiarato che il momento attuale rappresenta forse il punto più basso della storia del club, che conta 126 anni. La richiesta principale è di un cambiamento nella rappresentanza e nella direzione del club, dopo un periodo di insoddisfazione e disillusione tra i sostenitori.

Caro Direttore, quello che il mondo Lazio sta vivendo in questo momento è, con ogni probabilità, il punto più basso dei suoi 126 anni di storia. Io ne ho vissuti 52, di questi anni. Ho visto Lazio belle, ho visto Lazio brutte, ho attraversato gioie e amarezze. Ma una situazione disperata come quella di oggi, da parte dei tifosi, non l'avevo mai vissuta. Per un laziale, disertare lo stadio è andare contro natura. Non andare al derby è stata una delle pagine più nere della nostra storia recente. E tutto questo accade per colpa di una gestione che da anni, ma soprattutto negli ultimi periodi, sta andando in una direzione che il tifoso fatica a riconoscere come propria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Agorà Lazio, Gabriele Pulici: “I tifosi non si sentono più rappresentati dal presidente”

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