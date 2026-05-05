Martedì inizia un ciclo di conferenze dedicato alla storia di Lucca, inserito nel programma del festival locale. Oltre alle conferenze, vengono proposti percorsi di trekking urbano e visite guidate, offrendo diverse modalità di scoperta della città. Inoltre, sono previsti incontri con giochi di ruolo presso l’Agorà, che coinvolgono i partecipanti in attività interattive legate al passato storico della zona.

Martedì prenderà il via il ciclo di conferenze su temi storici di Lucca che da sempre accompagna il festival. Tutti gli incontri si svolgeranno alla Casermetta San Paolino con inizio alle ore 18, con ingresso libero fino a esaurimento posti. La prima conferenza con il professore Alessio Pisani avrà il titolo Lucca: l’immagine del tempo, un viaggio tra i secoli dalle fonti storiche fino alle nuove tecnologie. Mercoledì 20 con lo storico e giornalista Iacopo Lazzareschi Cervelli si parlerà della Cattedrale di San Martino fra XI e XV secolo, dalla basilica a cinque a navate alla cattedrale gotica. Ultimo incontro giovedì 21 dedicato alla storia del teatro pubblico cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal trekking urbano ai tour guidati. In più I giochi di ruolo all’Agorà

Notizie correlate

"Giornata del mare": escursioni in barca, tour al faro, trekking urbano e rilascio di una tartaruga marinaIn occasione della Giornata del mare (11 aprile), Rimini Blue Lab organizza fino a mercoledì 15 aprile un programma di appuntamenti gratuiti volti a...

Pianosa in primavera: 4 date esclusive per trekking guidati nel silenzio? Cosa sapere Il Parco Nazionale apre prenotazioni per quattro trekking guidati a Pianosa tra aprile e maggio.