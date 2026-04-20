Pino Wilson Gabriele Pulici e Matteo D’Amico in visita al Lazio Club di Fiumicino

Il 20 aprile 2026, nel centro di Fiumicino, si sono incontrati alcuni rappresentanti del calcio italiano, tra cui ex calciatori e operatori del settore. La visita si è svolta presso il Lazio Club locale, dove sono stati approfonditi alcuni aspetti dell’attività sportiva e delle iniziative in corso. L’incontro si è concluso con una breve visita agli spazi del club, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Ci sono giornate che nascono sotto una stella speciale, tinte di un biancoceleste più intenso del solito. E’ questo il caso dell’evento che c’è stato presso il Lazio Club Fiumicino Quelli di Sempre – Giulio Sangermano, di Via Porto di Claudio, sede di tanti amici laziali del territorio, punto di ritrovo per tantissimi giovani e santuario della lazialità locale. Il Club di Fiumicino ha ospitato nei suoi locali tre amici, fratelli di fede calcistica e custodi di nomi che hanno reso leggendaria la storia dalla società sportiva Lazio: James Wilson, Gabriele Pulici e Matteo D’Amico. Ad accoglierli il Direttivo del club al completo guidato dal Presidente Andrea Antonini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Il governatore del distretto in visita al Rotary Club Fiumicino Portus AugustiVisita ufficiale di Adriana Muscas al Club: nuovi ingressi, riconoscimenti rotariani e un momento dedicato alla visione del progetto “Il Centro della... Visita guidata al Museo di San MatteoItinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo racconteranno le loro storie. Aggiornamenti e dibattiti Addio Pino, leggenda LazioPulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D’Amico: la Lazio, quella più amata. La fantastica banda di pazzi guidati da Tommaso Maestrelli che ... iltempo.it Pino Wilson è morto a 76 anni: è stato il capitano della Lazio del primo ScudettoPino Wilson è morto nella notte a Roma all'età di 76 anni, in conseguenza di un ictus. È stato il capitano della Lazio che nel 1974 conquistò il primo storico Scudetto. La famiglia biancoceleste ... fanpage.it