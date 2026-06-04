Agnone condotta rotta | stop all’acqua nel Distretto Don Bosco

Notizia in breve

L’acqua è stata interrotta nel Distretto Don Bosco dopo la rottura di una condotta. I tecnici stanno lavorando per riparare il tubo, ma non è stato ancora stabilito quanto tempo ci vorrà. I residenti devono adottare misure per limitare l’uso dell’acqua, come evitare lavaggi e irrigazioni. La riparazione è in corso, ma non ci sono indicazioni precise sui tempi di ripristino.