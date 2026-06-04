Agnone condotta rotta | stop all’acqua nel Distretto Don Bosco
L’acqua è stata interrotta nel Distretto Don Bosco dopo la rottura di una condotta. I tecnici stanno lavorando per riparare il tubo, ma non è stato ancora stabilito quanto tempo ci vorrà. I residenti devono adottare misure per limitare l’uso dell’acqua, come evitare lavaggi e irrigazioni. La riparazione è in corso, ma non ci sono indicazioni precise sui tempi di ripristino.
Quanto tempo servirà ai tecnici per riparare il tubo rotto? Quali sono i provvedimenti urgenti che i residenti devono adottare? Come può contattare l'assistenza h24 per segnalare emergenze idriche? Dove verranno pubblicati gli aggiornamenti ufficiali sul ripristino del servizio??? In Breve Guasto avvenuto in via Monsignor Pascucci giovedì 04 giugno 2026 alle ore 08:00. Intervento urgente di GRIM Scarl per riparazione condotta nel Distretto Don Bosco. Assistenza h24 disponibil . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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