Guasto alla condotta stop all’acqua a Pellezzano | sospensione idrica fino alle 19

A Pellezzano si sono verificati disagi a causa di un guasto alla condotta idrica, che ha portato alla sospensione dell’acqua fino alle 19. L’interruzione si è resa necessaria dopo il collassamento della condotta adduttrice “Consorziale” nel territorio di Cava de’ Tirreni. L’Ausino ha disposto l’interruzione immediata dell’erogazione per permettere gli interventi di riparazione.

Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. A seguito del collassamento della condotta adduttrice “Consorziale”, avvenuto nel territorio di Cava de’ Tirreni, l’Ausino ha disposto l’interruzione immediata dell’erogazione dell’acqua. Il servizio resterà sospeso fino alle ore 19 di oggi, salvo ulteriori aggiornamenti legati agli interventi di ripristino. Le zone interessate. L’interruzione riguarda diverse aree del Comune di Pellezzano. In particolare, le strade coinvolte sono: via Calipari (San Giovanni). via Moscato. via Chiuiano. via Kennedy. via De Vita (dal distributore Tamoil verso Salerno), con esclusione del civico numero 1 di via De Gasperi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19 Articoli correlati Carenza idrica: riparato il guasto alla condotta regionale, acqua in arrivo entro due oreRipristinata la condotta dopo la rottura improvvisa di ieri: il servizio idrico tornerà alla normalità entro due ore. Perdita condotta idrica DN 400: stop acqua a QualianoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Contenuti e approfondimenti su Guasto alla condotta stop all'acqua a... Temi più discussi: Guasto alla condotta idrica in via Dolcedo: stop temporaneo all’acqua tra Imperia e Dolcedo; Guasto alla condotta in via Sassari: rubinetti a secco da Sant'Avendrace a Santa Gilla; Messina, guasto elettrico a Camaro: stop all'erogazione idrica fino al pomeriggio. Lavori anche a Montepisell; Guasto improvviso sulla condotta, di nuovo senza acqua quattro comuni della provincia. Guasto alla condotta idrica in via Dolcedo: stop temporaneo all’acqua tra Imperia e DolcedoPer consentire la riparazione di una condotta idrica in acciaio DN 150 situata in via Dolcedo, nel territorio di Imperia, saranno effettuate alcune manovre sulla rete di distribuzione dell’acqua. rivieratime.news Guasto improvviso alla condotta regionale: stop all’acqua in diverse zone di BeneventoGESESA-BENEVENTO, QUESTA MATTINA IRREGOLARITÀ NELL’EROGAZIONE IDRICA A CAUSA DI UN GUASTO IMPROVVISO SULLA CONDOTTA REGIONALE. SI POTRANNO VERIFICARE FENOMENI DI BASSA PRESSIONE E MANCANZA D’ACQUA. tvsette.net