Guasto alla condotta DN300 | stop all’acqua tra Ortona e Frisa

Un guasto improvviso alla condotta principale DN300 nella zona di San Iorio a Lanciano ha causato l’interruzione dell’erogazione idrica in diversi comuni dell’area abruzzese. La Sasi, l’azienda responsabile, ha deciso di sospendere temporaneamente il flusso d’acqua tra Ortona e Frisa per intervenire sul guasto e ripristinare il servizio. La rottura ha interessato un tratto della condotta nella zona di Lanciano.

Un guasto improvviso alla condotta principale DN300, situata nella zona di San Iorio a Lanciano, ha costretto la Sasi a interrompere il flusso idrico in diversi comuni dell’area abruzzese. L’intervento tecnico, iniziato questo lunedì 20 aprile alle ore 15:00, colpirà diverse zone tra Frisa, Ortona e San Vito Chietino, con la prospettiva di un ripristino della normale erogazione previsto per le prime ore di domani, martedì 21 aprile, intorno alle 6 del mattino. L’impatto territoriale sulla rete idrica locale. La manutenzione straordinaria programmata per riparare la tubatura principale da 300 millimetri coinvolge una vasta gamma di aree geografiche e settori produttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guasto alla condotta DN300: stop all’acqua tra Ortona e Frisa Notizie correlate Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. Carenza idrica: riparato il guasto alla condotta regionale, acqua in arrivo entro due oreRipristinata la condotta dopo la rottura improvvisa di ieri: il servizio idrico tornerà alla normalità entro due ore. Approfondimenti e contenuti Comune Corigliano-Rossano, doppio guasto su condotta idricaROSSANO, 29 APR - Questa mattina Sorical aveva annunciato l'esigenza di intervenire con urgenza sulla condotta adduttrice condotta Dn 300 acquedotto Macrocioli, di propria competenza, e dunque ... ansa.it Guasto improvviso alla condotta: Ittiri resta all’asciuttoDisagi a Ittiri a causa di un guasto improvviso alla rete idrica che ha costretto i tecnici di Abbanoa a chiudere l’erogazione dell’acqua. A causa del guasto alla condotta che trasporta le acque ... unionesarda.it