Agnelli Lega | Una pioggia eccezionale non è materia per campagna elettorale
Durante una dichiarazione, un rappresentante politico ha affermato che una pioggia eccezionale non dovrebbe essere utilizzata come argomento contro un avversario in una campagna elettorale. La frase è stata pronunciata in risposta a un confronto tra i candidati, sottolineando che eventi atmosferici di questa portata non sono collegabili a questioni politiche o alle attività dei concorrenti.
“Una pioggia eccezionale non può certo costituire un argomento da imputare a un competitor in una campagna elettorale”. Così il commissario provinciale della Lega Mario Agnelli sui post diffusi dal centrosinistra dopo il violento acquazzone abbattutosi su Arezzo martedì sera che ha provocato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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