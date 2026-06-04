Agnelli Lega | Una pioggia eccezionale non è materia per campagna elettorale

Notizia in breve

Durante una dichiarazione, un rappresentante politico ha affermato che una pioggia eccezionale non dovrebbe essere utilizzata come argomento contro un avversario in una campagna elettorale. La frase è stata pronunciata in risposta a un confronto tra i candidati, sottolineando che eventi atmosferici di questa portata non sono collegabili a questioni politiche o alle attività dei concorrenti.