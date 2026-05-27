Dopo le elezioni comunali, un rappresentante della Lega ha chiesto di unire le forze per affrontare le questioni locali più urgenti. Ha sottolineato la necessità di spostare l’attenzione dal confronto elettorale alle priorità del territorio, evitando discussioni di propaganda. La richiesta arriva in un momento di transizione politica, con l’obiettivo di creare un fronte compatto per le sfide future. Nessun dettaglio sulle modalità o sui temi specifici trattati.

Tempo di lettura: 2 minuti “Con la conclusione della tornata elettorale per le Comunali di Sant’Agata de’ Goti, è giunto il momento di rimettere al centro del dibattito politico e istituzionale le reali priorità del territorio, spogliate da ogni logica di propaganda”. Lo evidenzia Teresa Ciarlo, responsabile del Dipartimento Donne del Coordinamento provinciale della Lega a Benevento, guidato dal commissario Domenico Parisi. “ Come Lega – fa presente la medesima – d’intesa con il nostro commissario provinciale Domenico Parisi, abbiamo scelto deliberatamente e con fermezza di non entrare in alcun modo nel dibattito sulla sanità ospedaliera saticulana durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ciarlo (Lega): “Passata la campagna elettorale, ora serve un fronte comune per il ‘de’ Liguori’”

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