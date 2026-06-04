Cinque ultras lecchesi sono stati colpiti da Daspo dopo aver partecipato a un assalto sulla strada statale 36. Le autorità hanno accertato che gli ultras hanno organizzato un blocco stradale, coordinando le azioni attraverso comunicazioni interne. Il leader del gruppo ha ricevuto una sanzione specifica, che include il divieto di accesso a determinati spazi pubblici e manifestazioni sportive. Le misure sono state adottate per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Come hanno fatto gli ultras a pianificare il blocco stradale?. Quali sanzioni specifiche ha ricevuto il leader del gruppo?. Chi sono gli altri complici ancora ricercati dalla Digos?. Cosa è stato sequestrato durante le perquisizioni della polizia?.? In Breve Agguato avvenuto il 6 maggio alle 23:30 sulla S.S. 36 a Verano Brianza. Perquisizioni Digos e sequestri di materiale eseguiti il 22 maggio scorso. Un Daspo dura 8 anni con obbligo di firma per 7 anni. Sanzioni per gli altri quattro soggetti da 2 a 3 anni. Cinque ultras lecchesi colpiti da provvedimenti restrittivi dopo l’aggruato sulla S.S. 36 a Verano Brianza. La Procura della di Monza ha coordinato una serie di operazioni che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di Daspo per cinque sostenitori del Lecco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agguato sulla 36: Daspo per 5 ultras lecchesi dopo l’assalto

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