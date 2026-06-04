Agguato ai tifosi a Verano Daspo a 5 ultras lecchesi Stadi vietati fino a 8 anni

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque ultras lecchesi sono stati colpiti da un provvedimento di daspo dopo un episodio avvenuto a Verano, dove un gruppo di tifosi è stato aggredito. Durante l’evento, un pullman di tifosi avversari è stato preso di mira con un tentativo di blocco tramite un’auto e un sasso lanciato contro un vetro. I divieti di accesso agli stadi sono stati estesi fino a otto anni.

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Agguato al pullman dei tifosi avversari, il tentativo di bloccarlo con una vettura, un sasso lanciato a sfondare un vetro. Da.Spo. fino a 8 anni. Il recente assalto al pullman della Giana Erminio ha portato la polizia a eseguire perquisizioni nei confronti di cinque ultras lecchesi. Nella mattinata del 22 maggio scorso gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, con i colleghi del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e con la collaborazione della Digos di Lecco, hanno dato esecuzione a perquisizioni nei confronti di cinque soggetti riconducibili alla tifoseria ultras del Lecco. Ma tutto era iniziato prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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