agguato ai tifosi a verano daspo a 5 ultras lecchesi stadi vietati fino a 8 anni

Notizia in breve

Cinque ultras lecchesi sono stati colpiti da un provvedimento di daspo dopo un episodio avvenuto a Verano, dove un gruppo di tifosi è stato aggredito. Durante l’evento, un pullman di tifosi avversari è stato preso di mira con un tentativo di blocco tramite un’auto e un sasso lanciato contro un vetro. I divieti di accesso agli stadi sono stati estesi fino a otto anni.