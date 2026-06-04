Un uomo di 30 anni è stato ferito a colpi di pistola vicino casa a Corato, in provincia di Bari. La vittima si è presentata ieri sera al pronto soccorso con una ferita e ha riferito di essere stata gambizzata durante un agguato in strada. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto e non sono stati ancora identificati i responsabili. La dinamica dell’evento non è stata ancora chiarita.

Gambizzato sotto casa. È giallo a Corato (Bari) dove un uomo di 30 anni, Vittorio Gadaleta, ieri sera si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I con una ferita d'arma da fuoco agli arti inferiori. L'uomo, noto alle forze dell’ordine, ha riferito ai medici di essere stato colpito alla gamba destra, nei pressi dell'arteria femorale, mentre era nei pressi della sua abitazione, in via San Magno. Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario della struttura ospedaliera di via Ruvo: fortunatamente non è in pericolo di vita, le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo, intanto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molfetta, a cui adesso sono affidate le indagini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Agguato per strada: 30enne gambizzato a colpi di pistola vicino casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomo ucciso in Italia, agguato a colpi di pistola in strada: vittima un personal trainerLunedì 13 aprile, a Foggia, un uomo è stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava in strada.

Chi era Enzo Ambrosino, 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno OlonaUn uomo di 30 anni è stato ucciso in un agguato davanti alla sua abitazione a Induno Olona, in provincia di Varese.

Temi più discussi: Rapinata dopo gli insulti razzisti, agguato in strada: l'ombra della gelosia dietro il blitz. Fidanzati a processo; Faida sinti a Vinovo, con la pistola sparano 30 colpi contro la villetta; Operazione antimafia con epicentro a Squinzano dopo un agguato a colpi di Kalashnikov, 30 misure cautelari; Un arresto per l'omicidio Alfonso Fontana, ucciso per strada davanti a un passante a Torre Annunziata.

Cosenza, donna accoltellata dopo agguato sotto casa: un fermoUna donna è stata accoltellata dopo un agguato sotto casa a Cosenza. Un 30enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari con l'accusa di tentato fe ... msn.com

Chi era Enzo Ambrosino, 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno OlonaÈ Enzo Ambrosino il 30enne che è stato ucciso a colpi di coltello e di mazza davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese). L’uomo, ex imbianchino e papà di due figli di 4 e 9 anni, sarebbe ... fanpage.it