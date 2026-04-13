Uomo ucciso in Italia agguato a colpi di pistola in strada | vittima un personal trainer

Lunedì 13 aprile, a Foggia, un uomo è stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava in strada. La vittima, identificata come un personal trainer, è deceduta sul posto. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e stanno indagando sull’accaduto. Non sono ancora state fornite informazioni su eventuali motivazioni o sui responsabili dell’agguato.

Un omicidio a Foggia scuote la serata di lunedì 13 aprile, dove un uomo è stato freddato in strada con diversi colpi d’arma da fuoco. Il fatto è avvenuto in via Caracciolo, a pochi passi dallo stadio Zaccheria, in una zona semicentrale della città. La vittima è un 42enne, identificato come un personal trainer incensurato residente proprio nella stessa area in cui è stato ucciso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da più proiettili mentre si trovava all’aperto. L’agguato è avvenuto in un contesto urbano frequentato, aumentando lo sconcerto tra i residenti che hanno assistito o udito gli spari. Non risultano, al momento, elementi che colleghino la vittima ad ambienti criminali, circostanza che rende il quadro ancora più complesso per gli investigatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uomo ucciso in Italia, agguato a colpi di pistola in strada: vittima un personal trainer San Giovanni a Teduccio, agguato in pieno giorno: uomo ucciso a colpi di pistola in stradaKiller in azione in pieno giorno nella periferia orientale del capoluogo partenopeo. Leggi anche: Foggia: si torna a sparare per strada. Ucciso con colpi di arma da fuoco un personal trainer Argomenti più discussi: Muore dopo l'aggressione del 'branco' davanti al figlio, 3 fermati; Omicidio Massa, Procuratore: Bongiorni colpito più volte anche a terra; Uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco a Foggia; TG4: L'uomo ucciso di botte a Massa, la testimonianza della compagna Video. Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo x.com Uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco a Foggia. Si tratta di un personal trainer di 42 anni incensurato. Indagano i carabinieri. #ANSA - facebook.com facebook