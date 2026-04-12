Chi era Enzo Ambrosino 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno Olona

Un uomo di 30 anni è stato ucciso in un agguato davanti alla sua abitazione a Induno Olona, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, è stato colpito con coltellate e con un colpo di mazza. La vittima era conosciuta nel quartiere e l’episodio si è verificato in un momento in cui si trovava sotto casa. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

È Enzo Ambrosino il 30enne che è stato ucciso a colpi di coltello e di mazza davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese). L'uomo, ex imbianchino e papà di due figli di 4 e 9 anni, sarebbe stato vittima di un agguato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Induno Olona, i testimoni dell’agguato a Enzo Ambrosino: “Era a terra nel sangue ma ancora lo colpivano. Lo volevano morto”

Agguato sotto casa, ucciso a sprangate il 30enne Enzo Ambrosino: feriti padre e fratello, tornava dalla festa della figliaStava rientrando a casa dopo la festa di compleanno della figlia quando è stato assalito sotto il portone.