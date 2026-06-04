Un uomo di 27 anni è stato ferito a colpi di pistola e portato al pronto soccorso di un ospedale locale. L’aggressione è avvenuta vicino alla sua abitazione a Corato, in provincia di Bari, nella serata di ieri. La vittima ha riportato una ferita che si trova sotto controllo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Non risultano ancora elementi che collegano l’episodio ad altri fatti o a motivazioni specifiche.

Gambizzato sotto casa. È giallo a Corato (Bari) dove un uomo di 27 anni, Vittorio Gataleta, ieri sera si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I con una ferita d'arma da fuoco agli arti inferiori. L'uomo, noto alle forze dell’ordine, ha riferito ai medici di essere stato colpito alla gamba destra, nei pressi dell'arteria femorale, mentre era nei pressi della sua abitazione, in via San Magno. Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario della struttura ospedaliera di via Ruvo: fortunatamente non è in pericolo di vita, le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo, intanto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molfetta, a cui adesso sono affidate le indagini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Agguato per strada: 27enne gambizzato a colpi di pistola vicino casa

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