' Agguato' a colpi di bastone contro un gruppetto di tifosi del Cesena fioccano i Daspo a carico degli ultras catanzaresi

Dopo l’episodio avvenuto il 21 marzo prima della partita tra Cesena e Catanzaro, sono stati emessi numerosi provvedimenti di Daspo nei confronti degli ultras catanzaresi coinvolti. L’evento, descritto come un ‘agguato’ a colpi di bastone, ha portato le autorità a intervenire con misure restrittive contro alcuni tifosi, nel tentativo di prevenire ulteriori episodi di violenza in occasione di eventi sportivi.

Dopo quello che la questura definisce una sorta di ‘agguato’ fioccano i Daspo a carico degli ultras catanzaresi, i fatti si riferiscono al pre-partita di Cesena-Catanzaro dello scorso 21 marzo. Il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso e firmato 34 provvedimenti di divieto di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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