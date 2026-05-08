Pordenone Daspo per 2 ultras | 5 anni fuori dagli stadi dopo l’aggressione

Due ultras sono stati colpiti da un Daspo di cinque anni, che li costringerà a stare lontani dagli stadi, a seguito di un episodio di aggressione avvenuto nel parcheggio di largo Cervignano. La lite tra i tifosi si è degenerata nel parcheggio, portando poi all’intervento delle forze dell’ordine. In risposta all’accaduto, il Questore ha imposto loro l’obbligo di firma in questura.

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?? Punti chiave Come è degenerata la lite nel parcheggio di largo Cervignano? Perché il Questore ha imposto l'obbligo di firma in questura? Quali sono i limiti territoriali del divito imposto agli ultras? Come influirà questa decisione sulla sicurezza del quartiere vicino allo stadio??? In Breve Aggressione avvenuta il 7 marzo presso largo Cervignano dopo la sfida Pordenone-Muggia. Divieto di stazionamento entro 500 metri dai luoghi di raduno delle tifoserie. Obbligo di firma in questura ven .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone, Daspo per 2 ultras: 5 anni fuori dagli stadi dopo l’aggressione Notizie correlate Caos a Monopoli: Daspo fino a 5 anni per gli ultras del Foggia? Cosa sapere Il Questore di Bari dispone Daspo per tre ultras del Foggia dopo i disordini a Monopoli. Disordini durante la partita Monopoli-Foggia: Daspo da 4 a 5 anni per tre ultras rossoneriScatta il Daspo, ovvero il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, per 3 ultras del Foggia, in seguito agli episodi... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lite coi residenti fuori dallo stadio: daspo a 2 ultras del Pordenone Fc; Vandali sfasciano le auto parcheggiate al Bronx: nel mirino 3 mezzi della pasticceria Peratoner. Le dipendenti hanno paura; Dilettanti, finale da brividi in Eccellenza. Trieste Victory salvo; Accadde oggi: il gol-vittoria di Majer vale la promozione in Serie A. Il Questore emette 2 Daspo di cui 1 con obbligo di firma per 5 anniArezzo, 26 gennaio 2026 – Il Questore emette 2 Daspo di cui 1 con obbligo di firma per 5 anni. Nell'ambito dell'attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione ed al contrasto della violenza in ... lanazione.it I provvedimenti traggono origine da episodi di violenza verificatisi al termine dell’incontro di calcio “Nuovo Pordenone FC – Muggia”, valido per il campionato regionale di Eccellenza 2025/2026, disputato il 7 marzo 2026 presso lo stadio “Ottavio Bottecchia” di - facebook.com facebook PORDENONE - Il campione pordenonese Antonio Squizzato, Velista dell'Anno FIV, ha ricevuto il premio giovedì 7 maggio a Villa Miani, Roma, durante la 32ª edizione del Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela, evento a cui hanno partecipato oltre 250 ospiti. x.com