Pordenone Daspo per 2 ultras | 5 anni fuori dagli stadi dopo l’aggressione
Due ultras sono stati colpiti da un Daspo di cinque anni, che li costringerà a stare lontani dagli stadi, a seguito di un episodio di aggressione avvenuto nel parcheggio di largo Cervignano. La lite tra i tifosi si è degenerata nel parcheggio, portando poi all’intervento delle forze dell’ordine. In risposta all’accaduto, il Questore ha imposto loro l’obbligo di firma in questura.
?? Punti chiave Come è degenerata la lite nel parcheggio di largo Cervignano? Perché il Questore ha imposto l'obbligo di firma in questura? Quali sono i limiti territoriali del divito imposto agli ultras? Come influirà questa decisione sulla sicurezza del quartiere vicino allo stadio??? In Breve Aggressione avvenuta il 7 marzo presso largo Cervignano dopo la sfida Pordenone-Muggia. Divieto di stazionamento entro 500 metri dai luoghi di raduno delle tifoserie. Obbligo di firma in questura ven .🔗 Leggi su Ameve.eu
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