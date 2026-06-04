Aggressione e coltellate per un concerto | la crew di Shiva a processo

Quattro persone della crew di un artista trap sono state portate in tribunale a Perugia in seguito a un’aggressione avvenuta durante un concerto tra l’11 e il 12. Sono coinvolte in un procedimento penale per aver partecipato a una lite che si è conclusa con coltellate. L’udienza predibattimentale si è concentrata sui fatti e sulle accuse nei confronti degli imputati. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull’evento o sulle eventuali conseguenze giudiziarie.

Aggressione e coltellate per l’organizzazione del concerto, quattro persone, appartenenti alla crew del trapper Shiva, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per la celebrazione dell’udienza predibattimentale relativa all’aggressione avvenuta nella notte tra l’11 e il 12. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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