Shiva e i suoi amici condannati per rissa la lite finita a pugni e coltellate | Lui era sporco di sangue

Il giudice del tribunale di Ascoli Piceno ha condannato a tre anni e sei mesi di reclusione il rapper di 26 anni, noto come Shiva, nel processo con rito abbreviato riguardante una rissa avvenuta il 30 agosto 2023 a San Benedetto del Tronto. Durante l’udienza, sono stati riconosciuti colpevoli anche altri amici coinvolti nell’episodio, che si è concluso con pugni e coltellate. La vicenda ha visto Shiva descritto come sporco di sangue durante le testimonianze.

Il gup del tribunale di Ascoli Piceno, Barbara Caponetti, ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione il rapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, 26 anni, nell’ambito del processo con rito abbreviato per la rissa del 30 agosto 2023 a San Benedetto del Tronto. Stessa sorte per i suoi tre amici Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Dannis Alvaro Recrosio, condannati a 3 anni e 2 mesi. Alla parte civile, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, è andata una provvisionale di 5mila euro. I fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti, difesi dall’avvocato Maurizio Cacaci, sono invece stati rinviati a giudizio non avendo optato per riti alternativi.🔗 Leggi su Open.online

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LE PAROLE DI SHIVA A BELVE! “Il rap game ha un regno e io forse devo prendere quell'eredità ma non sento di averla presa ancora, in Italia occupo la Top3 insieme a Sfera Ebbasta e Geolier. Forse in Top5, subito dopo c'è Kid Yugi!” #Shiva - facebook.com facebook

Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) #shiva x.com