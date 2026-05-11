Shiva in concerto a Firenze

Martedì 12 maggio, al Mandela Forum di Firenze, si terrà il concerto di Shiva, uno dei nomi più rilevanti della nuova scena rap italiana. L’artista sarà in tournée con il Tour Palasport 2026, portando sul palco le sue performance davanti ai fan. L’evento rappresenta una delle tappe principali di questa tournée, che attirerà probabilmente un gran numero di spettatori.

Ferma martedì 12 maggio al Mandela Forum di Firenze il Tour Palasport 2026 di Shiva, tra i protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana.I biglietti per la data fiorentina – da 55 a 85 euro - sono disponibili online su bitconcerti.it, ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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