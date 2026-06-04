Aggressione choc a Corciano | bassotto azzannato da un altro cane lasciato libero dai padroni

Sabato pomeriggio a Corciano, un bassotto è stato azzannato da un mastino in un’area pubblica. Il cane di taglia più piccola ha riportato ferite visibili. L’episodio si è verificato mentre molte persone, tra cui bambini, assistevano alla scena. Il mastino era lasciato libero dai proprietari, che non sono intervenuti durante l’aggressione. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sulle eventuali denunce.

Momenti di paura sabato pomeriggio, in un’area pubblica di Corciano, dove un cane di piccola taglia, un bassotto, è stato aggredito e ferito da un altro cane, un mastino, sotto gli occhi terrorizzati di numerose persone, tra cui molti bambini, rimasti sconvolti da quanto visto.A raccontare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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