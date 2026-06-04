Aggressione choc a Corciano | bassotto azzannato da un altro cane lasciato libero dai padroni

Da perugiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato pomeriggio a Corciano, un bassotto è stato azzannato da un mastino in un’area pubblica. Il cane di taglia più piccola ha riportato ferite visibili. L’episodio si è verificato mentre molte persone, tra cui bambini, assistevano alla scena. Il mastino era lasciato libero dai proprietari, che non sono intervenuti durante l’aggressione. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sulle eventuali denunce.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di paura sabato pomeriggio, in un’area pubblica di Corciano, dove un cane di piccola taglia, un bassotto, è stato aggredito e ferito da un altro cane, un mastino, sotto gli occhi terrorizzati di numerose persone, tra cui molti bambini, rimasti sconvolti da quanto visto.A raccontare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, è grave. Dopo l'aggressione il padrone è scappato con il caneUn bambino di sette anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato azzannato da un cane di razza rottweiler in strada.

Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è graveUn bambino di sette anni è stato morso a un braccio da un cane di razza rottweiler mentre era in strada con la famiglia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web