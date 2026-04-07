Un bambino di sette anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato azzannato da un cane di razza rottweiler in strada. L’incidente è avvenuto mentre il bambino passeggiava con la famiglia, quando il cane è scappato dal controllo del proprietario e ha aggredito il bambino al braccio. Dopo l’attacco, il padrone ha lasciato il cane e si è allontanato senza prestare soccorso.

MESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio. Vittima dell'aggressione un bambino di 7 anni che, venerdì pomeriggio poco dopo le 15 in via Cavallotti, è stato letteralmente assalito da un grosso rottweiler. Il molosso l'ha morso al braccio sinistro e dopo l'aggressione cane e padrone sono fuggiti. Il bambino ha riportato lesioni superiori ai quaranta giorni di prognosi: il personale medico del Suem, arrivato sul posto, ha portato il piccolo in ospedale. Sul posto, per le indagini del caso, è intervenuta la polizia locale. Il conduttore del cane è stato rintracciato ieri sera dagli agenti che l'hanno cercato per giorni: si tratta di un 17enne di origini straniere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, è grave. Dopo l'aggressione il padrone è scappato con il cane

Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è graveMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio.

Bimbo di 7 anni azzannato in strada da rottweiler a Mestre, padrone scappa ma viene rintracciato: è un 17enneIl piccolo è finito in ospedale con quaranta giorni di prognosi per le ferite al braccio mentre il proprietario dell’animale deve rispondere ora dei...

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Temi più discussi: Bimbo ucciso a botte, ridotta a 30 anni in appello la pena per la madre che non impedì l’infanticidio; Bambino di 7 anni resta sul fondo della piscina mentre fa il bagno con gli amichetti: è gravissimo; Era torinese il bimbo morto in un incidente in moto col padre, la madre li seguiva in auto; La lettera di un bambino di sette anni alla FIGC: Fatemi vivere il sogno azzurro come mio papà nel 2006.

Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è graveStava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio. msn.com

Bambino di 7 anni azzannato dal rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: denunciato un 17enneMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio. Vittima dell'aggressione un bambino di ... ilgazzettino.it

Durante la festa delle uova di Pasqua alla Casa Bianca, un bambino non riconosce Melania Trump e chiede più volte: “Chi è quella”. Per stemperare l’imbarazzo della First Lady, il presidente Donald Trump interviene con una battuta: “È una star di Hollywoo - facebook.com facebook

Dal sogno di bambino al debutto dietro la macchina da presa. L’attore Massimiliano Gallo ripercorre una carriera fatta di famiglia, sogni realizzati e impegno nel sociale. Oggi firma il suo esordio da regista con il film "La salita", un progetto che rende omaggio a x.com