Un bambino di sette anni è stato morso a un braccio da un cane di razza rottweiler mentre era in strada con la famiglia. Dopo l’attacco, il proprietario dell’animale si è allontanato con il cane senza prestare soccorso. Il bambino si trova in condizioni gravi e riceve cure mediche in ospedale. L’incidente si è verificato in un quartiere della città.

MESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio. Vittima dell'aggressione un bambino di 7 anni che, venerdì pomeriggio poco dopo le 15 in via Cavallotti, è stato letteralmente assalito da un grosso rottweiler. Il molosso l'ha morso al braccio sinistro e dopo l'aggressione cane e padrone sono fuggiti. Il bambino ha riportato lesioni superiori ai quaranta giorni di prognosi: il personale medico del Suem, arrivato sul posto, ha portato il piccolo in ospedale. Sul posto, per le indagini del caso, è intervenuta la polizia locale. Il conduttore del cane è stato rintracciato ieri sera dagli agenti che l'hanno cercato per giorni: si tratta di un 17enne di origini straniere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è grave

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Rottweiler Fights a Lion to Save a Child

Temi più discussi: Bimbo ucciso a botte, ridotta a 30 anni in appello la pena per la madre che non impedì l’infanticidio; Bambino di 7 anni resta sul fondo della piscina mentre fa il bagno con gli amichetti: è gravissimo; Era torinese il bimbo morto in un incidente in moto col padre, la madre li seguiva in auto; Nuovi libri per bambini e bambine consigliati: la guida 2026.

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Scontro in autostrada ad Asti. Muore bambino di 8 anni. Era in moto con il padreL'incidente sull'A21 tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Sulla strada provinciale 229 a Gravellona Toce un altro incidente con un morto ... rainews.it

Un incidente stradale, mentre viaggiavo in moto con il papà, lo ha portato via troppo presto. Un bambino di 8 anni, un sogno appena iniziato, una maglia indossata con orgoglio e un pallone tra i piedi. Ismael non era solo un giovane calciatore del Torino, era u - facebook.com facebook

La famiglia coinvolta nell'incidente di Pasqua nell'Astigiano, in cui è morto un bambino di 8 anni, è residente a Torino. Madre, padre e figlio stavano rientrando a casa dopo una gita fuori porta: il padre viaggiava in sella a una motocicletta con il bambino, seguit x.com