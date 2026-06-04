Un uomo di 55 anni è stato arrestato ad Anagni dopo aver aggredito con un'arma un 31enne durante una lite. L'incidente è avvenuto al termine di una discussione per motivi non specificati. La polizia ha fermato il sospetto e sequestrato l'arma utilizzata. Nessuna informazione è stata fornita sullo stato di salute della vittima.

È scattato un arresto in seguito a un’aggressione avvenuta ad Anagni. Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto dai Carabinieri dopo aver ferito con un coltello un trentunenne durante una lite per futili motivi. L’intervento dei militari ha permesso di bloccare l’aggressore e di recuperare le armi utilizzate. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato ad Anagni, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia locale sono intervenuti a seguito di una violenta aggressione. Il protagonista, un uomo di 55 anni, separato e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe avuto un acceso alterco con un altro uomo di 31 anni, anch’egli con precedenti di polizia e domiciliato nella stessa città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggressione armata ad Agnani al termine di una lite per futili motivi, 55enne arrestato

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