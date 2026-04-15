Spara al vicino di campo al culmine di una lite | arrestato 55enne di Pescia

Un pomeriggio nelle campagne della Valdinievole è finito con l’arresto di un uomo di 55 anni, accusato di aver sparato al vicino durante un alterco. L’incidente si è verificato in un contesto di disputa tra i due, culminata con l’uso di un'arma da fuoco. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

UZZANO – Un pomeriggio di ordinaria follia nelle campagne della Valdinievole si è concluso con un arresto per tentato omicidio. I carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di un uomo di 55 anni, residente a Pescia, accusato di aver esploso un colpo di pistola contro un vicino di terreno a Uzzano. L’episodio, avvenuto intorno alle 18 di ieri in un’area agricola, non si è trasformato in tragedia solo per una questione di pochi centimetri: il proiettile ha infatti mancato il bersaglio, lasciando illesa la vittima, un cinquantenne di origini albanesi residente nel comune uzzanese. A dare l’allarme è stato lo stesso cinquantenne che, subito dopo l’aggressione, è riuscito a mettersi in salvo allertando il 112 mentre l’aggressore si dileguava a bordo della propria auto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Spara al vicino di campo al culmine di una lite: arrestato 55enne di Pescia Notizie correlate Colpisce la madre per l'ennesima volta al culmine di una lite e lei chiama il 112: arrestatoL'uomo avrebbe colpito la madre durante una furiosa lite nell'abitazione in cui i due vivono, a Martinsicuro. Leggi anche: Bari: sedicenne accoltellato Al culmine di una lite Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperate; Follia a Torino: in sedia a rotelle spara con un fucile contro il bar. Aveva una granata in bocca; Como, 75enne ricoverata in ospedale si spara con una pistola: è gravissima. Indagini in corso anche sulla provenienza dell'arma; Il proiettile colpisce un cavallo: i cacciatori per hobby mancano di responsabilità. Spara al vicino durante una lite: arrestato 62enne per tentato omicidioCALTANISSETTA - Notte di violenza a Caltanissetta, dove una lite tra vicini è degenerata fino all’uso delle armi da fuoco. Un uomo di 62 anni è stato ... newsicilia.it Tentato omicidio, impugna la pistola e spara contro il vicino. Terrore a UzzanoI due uomini possiedono terreni confinanti. A casa dell’aggressore sono stati trovati fucili e pistole regolarmente detenuti. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e la dinamica ... lanazione.it Toscana - Impugna la pistola e spara al vicino dopo una lite - facebook.com facebook Litiga con un condomino e lo spara: 57enne in ospedale x.com