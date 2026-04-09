Milano banlieue 32enne accoltellato al gluteo da sudamericano dopo lite per futili motivi fuggito l' aggressore - VIDEO

A Milano, nella periferia della città, un uomo di 32 anni è stato ferito da un colpo di arma da taglio al gluteo durante un episodio avvenuto dopo una lite con un uomo di origine sudamericana. L'aggressore si è allontanato subito dopo l'incidente, lasciando la scena. Le condizioni del ferito sono state inizialmente considerate serie, e la polizia sta indagando sull'accaduto. È stato diffuso un video dell'episodio.

Le condizioni della vittima erano inizialmente apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso Un uomo di 32 anni è stato accoltellato in via Filippo Turati a San Giuliano Milanese (Milano) nella notte tra mercoledì e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 32enne accoltellato al gluteo da sudamericano dopo lite per futili motivi, fuggito l'aggressore - VIDEO Lite davanti al pub: 32enne accoltellato, picchiato l’amico. Caccia all’aggressoreUna lite scoppiata davanti a un pub a Montecassiano, in provincia di Macerata, ha lasciato un 32enne ferito da arma da taglio e un suo amico... Frosinone, studente ferito al collo con un coltello davanti a scuola dopo una lite: caccia all’aggressore fuggitoAttimi di tensione questa mattina in provincia di Frosinone, dove un normale ingresso a scuola si è trasformato in un episodio di violenza.