Aggredisce il vigilante del supermercato che lo mette fuorigioco con lo spray urticante

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha tentato di impossessarsi di merce senza pagare in un supermercato. Quando un vigilante è intervenuto, è stato aggredito e ha risposto spruzzando spray urticante per fermarlo. L'aggressore è stato messo fuori combattimento dal vigilante con lo spray. Non ci sono altre persone coinvolte e non sono stati riportati feriti gravi. La polizia ha avviato accertamenti sull’accaduto.

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Il suo tentativo di fare la spesa senza pagare non sarebbe passato inosservato ed è intervenuto il vigilante che, aggredito, ha utilizzato lo spray urticante in dotazione per metterlo fuori combattimento. Sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Legnago, dopo aver. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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