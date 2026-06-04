Aggredisce il vigilante del supermercato che lo mette fuorigioco con lo spray urticante

Un uomo ha tentato di impossessarsi di merce senza pagare in un supermercato. Quando un vigilante è intervenuto, è stato aggredito e ha risposto spruzzando spray urticante per fermarlo. L'aggressore è stato messo fuori combattimento dal vigilante con lo spray. Non ci sono altre persone coinvolte e non sono stati riportati feriti gravi. La polizia ha avviato accertamenti sull’accaduto.

Il suo tentativo di fare la spesa senza pagare non sarebbe passato inosservato ed è intervenuto il vigilante che, aggredito, ha utilizzato lo spray urticante in dotazione per metterlo fuori combattimento. Sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Legnago, dopo aver. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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