Semina il panico in un supermercato danneggia le auto in sosta e poi aggradisce i carabinieri | fermato con lo spray urticante

Un uomo ha rubato in un supermercato e, successivamente, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. Quando i carabinieri sono intervenuti, ha reagito con uno spray urticante, cercando di scacciarli. La sua condotta ha causato scompiglio nel negozio e nel parcheggio, fino a essere fermato dagli agenti. È stato portato in caserma e sottoposto a ulteriori accertamenti.

Prima un furto in un supermercato, poi i danneggiamenti ad alcune auto in sosta e infine una violenta reazione contro i militari dell’Arma intervenuti. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 27 con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per furto e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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