Prende a pugni in testa la compagna poi aggredisce il figlio minorenne | arrestato nel Reatino

Un uomo è stato arrestato nel Reatino dopo aver aggredito la compagna, colpendola con un pugno in testa e scaraventandola a terra. Successivamente, ha rivolto la stessa violenza anche al figlio minorenne. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che è stato condotto in caserma. La vicenda si è verificata in provincia di Rieti.

Si è scagliato contro la compagna scaraventandola a terra e prendendola a pugni in testa, poi ha aggredito il figlio minorenne: è successo in provincia di Rieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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