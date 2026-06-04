Afragola proclamato il nuovo sindaco Gennaro Giustino
Questa mattina, presso il Palazzo Municipale di Afragola, nel Salone Moriani, si è svolta la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco. Gennaro Giustino è stato ufficialmente annunciato come primo cittadino durante l’evento. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. Dopo la proclamazione, il sindaco ha preso possesso del suo incarico e ha salutato il pubblico.
Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo Municipale di Afragola, nel Salone Moriani, la cerimonia ufficiale di proclamazione del Sindaco Gennaro Giustino. L’evento ha registrato una forte partecipazione da parte dei cittadini afragolesi, presenti numerosi sia all’interno della sede. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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