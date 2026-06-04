Afragola proclamato il nuovo sindaco Gennaro Giustino

Notizia in breve

Questa mattina, presso il Palazzo Municipale di Afragola, nel Salone Moriani, si è svolta la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco. Gennaro Giustino è stato ufficialmente annunciato come primo cittadino durante l’evento. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. Dopo la proclamazione, il sindaco ha preso possesso del suo incarico e ha salutato il pubblico.