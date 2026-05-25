Afragola Gennaro Giustino è il nuovo sindaco della città

Notizia in breve

Gennaro Giustino è vicino a diventare il nuovo sindaco di Afragola, con le ultime sezioni da scrutinare. Finora ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati. La sua vittoria sarà ufficiale una volta completate le operazioni di scrutinio. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sull'esito definitivo. La campagna elettorale si conclude con il risultato che dovrebbe assegnargli la fascia tricolore.