Afragola Gennaro Giustino è il nuovo sindaco della città
Gennaro Giustino è vicino a diventare il nuovo sindaco di Afragola, con le ultime sezioni da scrutinare. Finora ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati. La sua vittoria sarà ufficiale una volta completate le operazioni di scrutinio. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sull'esito definitivo. La campagna elettorale si conclude con il risultato che dovrebbe assegnargli la fascia tricolore.
Gennaro Giustino si avvia a diventare il nuovo sindaco di Afragola quando mancano le ultime sezioni da scrutinare. Il candidato di centrosinistra sfiora il 60% delle preferenze. La candidata di centrodestra, Alessandra Iroso, si ferma invece al 40%. Al comitato di Giustino la festa è esplosa poco prima delle 19 quando i risultati che arrivavano dai seggi scrutinati certificavano ormai il distacco con la principale competitor. Nonostante il sostegno di ben dieci liste e l’appoggio di esponenti storici dell’area moderata locale, la coalizione di centrodestra non è riuscita a contenere l’avanzata del cosiddetto campo largo guidato da Giustino. Positivo il dato sull'affluenza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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