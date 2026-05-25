SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Afragola è sfida Giustino-Iroso

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni amministrative di Afragola si sfidano due candidati per il rinnovo del consiglio comunale e la carica di sindaco. Si tratta di una competizione tra due figure che si contendono il voto degli elettori. Lo scrutinio è in corso e i risultati saranno comunicati nelle prossime ore. Nessun altro candidato partecipa alla contesa per questa tornata elettorale.

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E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Afragola, dove a contendersi la fascia tricolore sono in due. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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