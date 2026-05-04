Secondo l’ultimo rapporto del portale “Idealista”, il prezzo medio per un metro quadrato di affitto in Italia si aggira intorno ai 15 euro. Milano si conferma come la città più cara, seguita da Firenze e Venezia, dove i costi sono più elevati rispetto ad altre aree del paese. I dati riflettono le differenze regionali e il diverso livello di domanda nel mercato immobiliare.

Un metro quadro in affitto è arrivato a costare ben 15 euro: è questo il valore medio nazionale rilevato dall’ultimo report del portale affitti “Idealista”. Da un’indagine svolta su 88 capoluoghi si è dimostrata la crescita costante degli affitti in Italia: secondo le rilevazioni, i canoni di locazione sono aumentati ad aprile dell’ 1,4% rispetto a marzo. Il report ha considerato gli aumenti anche su base trimestrale, con un incremento che si attesta al 4,4%, e su base annuale dove il valore si ferma al 3%. Ma il punto cruciale dell’indagine riguarda “un quadro dei capoluoghi contrastato” che mostra palesi squilibri nei valori d’affitto in base alla località esaminata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro affitti, per un metro quadro ci vogliono in media 15 euro. Milano la città più costosa, poi Firenze e Venezia

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