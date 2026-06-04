Affitti ai massimi storici in Italia quanto costa una casa a Roma Milano e nelle altre città

In Italia, i costi degli affitti sono ai livelli più alti di sempre. A Roma, il canone medio mensile supera i 1.200 euro, mentre a Milano si aggira intorno ai 1.000 euro. Altre città come Torino e Napoli segnano aumenti significativi, con tariffe rispettivamente di circa 700 e 600 euro al mese. I prezzi sono in crescita rispetto all’anno precedente, con variazioni che vanno dal 5 al 10 per cento.

Il mercato degli affitti continua a registrare aumenti in gran parte dell’Italia. Secondo l’ultima analisi dell’ Ufficio Studi di idealista, a maggio il canone medio nazionale ha raggiunto i 15 euro al metro quadrato, segnando un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 2,2% su base annua. Si tratta del valore più alto mai rilevato dal portale immobiliare dall’inizio delle sue rilevazioni. La crescita dei prezzi conferma una tendenza ormai consolidata, alimentata da una domanda abitativa elevata e da un’offerta che, in molte aree urbane, continua a risultare insufficiente. Roma ai massimi storici, Milano resta la città più cara. L’analisi dei capoluoghi italiani mostra un quadro molto diversificato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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