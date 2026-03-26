Quali sono le vie più care d'Italia | da Roma a Milano quanto costa comprare e affittare casa

In Italia, i costi di acquisto e affitto di immobili variano notevolmente tra le diverse città e zone. Recenti analisi mostrano quali vie e quartieri risultano più costosi, con alcune aree di Roma e Milano che registrano prezzi elevati sia per le compravendite che per le locazioni. Le differenze di costo sono evidenti e rappresentano un dato importante per chi cerca di acquistare o affittare una casa nel paese.

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