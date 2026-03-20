Negli ultimi mesi si registra un aumento dei prezzi degli affitti nelle grandi città italiane, con un impatto evidente sulla vita quotidiana di chi cerca casa. I canoni di locazione sono cresciuti rispetto ai redditi medi, creando nuove sfide per le famiglie e i giovani in cerca di un alloggio. La situazione sta influenzando le scelte di mobilità e le strategie di investimento immobiliare.

La forbice tra canoni di locazione e redditi sta ridisegnando consumi, mobilità sociale e capacità delle metropoli di attrarre talenti. Il tema non è solo immobiliare: è macroeconomico e politico. Negli ultimi anni, nelle grandi città, gli affitti hanno smesso di essere un semplice indicatore del ciclo immobiliare e sono diventati una misura indiretta di quanto costa “restare agganciati” alle opportunità. La dinamica è riconoscibile: mentre i salari reali faticano a recuperare potere d’acquisto, i canoni di locazione incorporano contemporaneamente scarsità di offerta, domanda in aumento e nuova competizione per lo spazio urbano. E siccome la casa è una spesa rigida, ogni euro in più sul canone sottrae margine al resto: consumi, risparmio, investimento, perfino scelte familiari e traiettorie di carriera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitti in aumento nelle grandi città: quanto pesa davvero il costo della casa sui redditi

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