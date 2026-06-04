Affari Tuoi De Martino si agita | Non fare il buffone Che puntata disastrosa

Da dilei.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha interrotto un concorrente gridando “Non fare il buffone”. La puntata si è conclusa con risultati negativi, con momenti di tensione tra il pubblico e lo studio. I concorrenti sono apparsi disorientati, e alcune situazioni hanno suscitato commenti critici sui social. La trasmissione ha registrato ascolti bassi rispetto alle puntate precedenti.

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Ci sono puntate di Affari Tuo i in cui sembra che i concorrenti siano inseguiti dalla nuvoletta di Fantozzi e finisce tutto malissimo. È il caso di Daniela, la concorrente dell’Abruzzo che ha giocato insieme alla sorella Annalisa, provando a portare a casa qualche soldino. Sin da subito si è capito l’andazzo: fuori il pacco dei pacchi, quello da 30o.000 euro. Ma in questo disastroso susseguirsi di sfaceli, Stefano De Martino ha provato a portare un po’ di buonumore con la sua fidata spalla, Herbert Ballerina. Una magra consolazione. La disastrosa partita di Daniela. Lavora in un’agenzia di marketing e comunicazione, è felicemente sposata con Francesco e ha due splendidi figli, Vittoria e Leonardo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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