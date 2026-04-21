Nella puntata di Affari Tuoi, i concorrenti hanno incontrato molte difficoltà e il gioco si è rivelato difficile. Nonostante gli sforzi del conduttore, che ha cercato di favorire i partecipanti, le dinamiche dello show sono risultate complicate. La serata si è conclusa senza la sperata vittoria, lasciando un senso di insoddisfazione tra gli spettatori. La fortuna, come spesso accade in questo tipo di programmi, ha giocato un ruolo decisivo.

Ad Affari Tuoi ci vuole fortuna. Il fato può essere spietato e, anche quando il Dottore (stranamente) cerca di agevolare i concorrenti, talvolta riesce ad avere la meglio. È quanto accaduto in una puntata a dir poco disastrosa per Enrico ed Elisabetta dalle Marche per i quali, fino alla fine, Stefano De Martino ha sperato in un lieto fine, che non è mai arrivato. Enrico ed Elisabetta dalle Marche se ne vanno a mani vuote. Ci sono puntate in cui sembra che qualcuno – molto dispettoso – abbia lanciato un incantesimo. A nulla sono valsi i “suggerimenti” del Dottore, la cui strategia è rimasta oscura quasi fino alla fine del gioco, ma alla fine Stefano De Martino si è dovuto arrendere all’evidenza: non stava ostacolando i concorrenti, anzi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, puntata disastrosa: De Martino spera nel lieto fine, ma non arriva

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