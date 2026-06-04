Affare da 10 milioni per il Napoli | il nome e i dettagli

Da spazionapoli.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta finalizzando un accordo da 10 milioni di euro con il Boca Juniors per l’acquisto di Exequiel Zeballos. Il giocatore argentino ha scelto di trasferirsi in Italia, e le trattative tra le due società sono in fase avanzata. La conclusione dell’affare dipende ancora dalla firma e dai dettagli contrattuali. Non sono stati resi noti ulteriori particolari sull’intesa o sulle clausole del trasferimento.

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Exequiel Zeballos sceglie il Napoli e l’affare con il Boca Juniors può ora entrare nella fase decisiva. Gli azzurri hanno raggiunto l’intesa di massima con il club argentino e il giocatore per un investimento complessivo vicino ai 10 milioni di euro. Zeballos: il talento sudamericano che accelera il mercato azzurro. L’esterno offensivo rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano e la dirigenza partenopea lo persegue da tempo come innesto di prospettiva. La trattativa procede spedita secondo ‘Kiss Kiss Napoli’, ma un ostacolo contrattuale complica ancora i tempi: il contratto di Zeballos scade il 31 dicembre e le normative internazionali gli consentiranno di negoziare liberamente con altri club dal gennaio 2027. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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