AEW | Will Ospreay avanza nel torneo Owen Hart

Will Ospreay è riuscito a sopravvivere a un main event estremamente caotico durante l’episodio del 3 giugno di AEW Dynamite, conquistando così un posto nel turno successivo dell’ Owen Hart Foundation Tournament. Nella semifinale del torneo maschile, Ospreay ha affrontato Mark Davis in un match intenso e fisico fin dalle prime battute. Davis ha sfruttato la sua maggiore stazza e potenza per rallentare il ritmo dell’avversario, mentre Ospreay ha risposto con la sua consueta velocità, una serie di contrattacchi e manovre spettacolari ad alto impatto. Per gran parte dell’incontro è stato Davis a dettare il ritmo, mettendo seriamente in difficoltà Ospreay. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Will Ospreay reveals the Sudden ***** Sixteen!

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