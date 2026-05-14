AEW | Annunciato il tabellone del Women’s Owen Hart Foundation Tournament

La AEW ha reso noto il quadro completo del Women’s Owen Hart Foundation Tournament, specificando le coppie di atlete che si sfideranno nel torneo. Tra le partecipanti figurano alcune delle wrestler più conosciute e apprezzate nel circuito. La competizione prevede diverse fasi e incontri, con le atlete che si preparano a confrontarsi sul ring in questa iniziativa organizzata dall’associazione.

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La AEW ha ufficialmente annunciato il tabellone del Women’s Owen Hart Foundation Tournament e tra le partecipanti ci sono nomi di grande rilievo. Da un lato del tabellone, Persephone affronterà Hazuki nel primo turno, in un match che segnerà il debutto di Hazuki in AEW. Sempre su questo lato del tabellone è previsto anche lo scontro tra Willow Nightingale e Alex Windsor durante AEW Double or Nothing. Le vincitrici di questi incontri si affronteranno poi per conquistare un posto nella finale del torneo. Dall’altro lato del tabellone, Mina Shirakawa sfiderà Athena nel match di apertura. Inoltre, Skye Blue se la vedrà con Sareee, completando così il quadro del primo turno.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Annunciato il tabellone del Women’s Owen Hart Foundation Tournament ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate AEW: Thekla difenderà l’AEW Women’s World Championship contro Thunder Rosa a DynamiteThunder Rosa torna a lottare per il titolo mondiale femminile AEW dopo oltre un anno dall’ultima occasione. TNA/AEW: MJF affronterà Nic Nemeth a Monumental Moment, annunciato il grande crossover del 1° maggioMJF e Nic Nemeth non si limitano più a scambiarsi frecciatine: molto presto saliranno ufficialmente sul ring uno contro l’altro.