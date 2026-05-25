AEW | Will Ospreay supera Samoa Joe in una guerra brutale per la Owen Hart Cup
Will Ospreay ha vinto contro Samoa Joe in un match molto intenso durante l’evento organizzato dalla AEW dedicato alla Owen Hart Cup. La serata ha visto molte sfide di alto livello, con incontri caratterizzati da grande spettacolarità e combattimenti duri. La compagnia ha mantenuto alta l’attenzione dei fan dall’inizio alla fine, offrendo un programma ricco di incontri di forte impatto.
La AEW ha regalato al pubblico una serata ricca di match spettacolari e grande intensità. Lo show della compagnia di Tony Khan ha mantenuto le aspettative altissime dall’inizio alla fine. Tra gli incontri più attesi della serata c’era il quarto di finale della Owen Hart Cup maschile tra Samoa Joe e Will Ospreay. In palio non c’era soltanto il passaggio del turno, ma anche la possibilità di avvicinarsi a una futura opportunità titolata mondiale, rendendo il match ancora più importante. The Death Riders may have reignited @WillOspreay, and now he’s looking to ride that momentum into the next round of the Owen! Watch #AEWDoN LIVE on HBO Max PPV pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Will Ospreay brings United Empire for a BRAWL with the Death Riders! | AEW Dynamite, 4/8/26
Notizie e thread social correlati
AEW: Will Ospreay accetta l’offerta dei Death Riders, ma Samoa Joe lo vuole negli OppsDurante lo show di AEW del 29 aprile, Will Ospreay è salito sul ring per un allenamento con Jon Moxley, dopo settimane di tensione legate...
AEW: Owen Hart Cup sotto i riflettori a Double or Nothing, avanzano Swerve e AthenaDurante l’evento AEW Double or Nothing al Louis Armstrong Stadium di Queens, si sono svolti due incontri del torneo dedicato alla Owen Hart...
AEW’s Will Ospreay Reveals Move He Refuses To Do Again After Neck SurgeryAEW‘s Will Ospreay says he will not perform a high-risk move again after undergoing neck surgery. Former International Champion Will Ospreay returned to AEW at the Revolution PPV in March after ... sports.yahoo.com
Will Ospreay’s former stablemate sends a message after he aligns with The Death Riders in AEWAEW star Will Ospreay's decision to align with the Death Riders seems to have confused a former stablemate, who recently reacted to the development. The saga between Will Ospreay and Jon Moxley ... sportskeeda.com