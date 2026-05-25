AEW | Will Ospreay supera Samoa Joe in una guerra brutale per la Owen Hart Cup

Notizia in breve

Will Ospreay ha vinto contro Samoa Joe in un match molto intenso durante l’evento organizzato dalla AEW dedicato alla Owen Hart Cup. La serata ha visto molte sfide di alto livello, con incontri caratterizzati da grande spettacolarità e combattimenti duri. La compagnia ha mantenuto alta l’attenzione dei fan dall’inizio alla fine, offrendo un programma ricco di incontri di forte impatto.