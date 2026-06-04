AEW | Thekla provoca la STARDOM a Dynamite Il presidente Taro Okada reagisce duramente

Notizia in breve

Durante l’episodio di AEW Dynamite del 3 giugno, Thekla ha provocato la STARDOM, scatenando una reazione dura da parte del presidente della federazione. La stessa Thekla ha alzato il livello dello scontro sul ring, ma le reazioni ufficiali sono state immediate e ferme. La federazione ha contestato il suo comportamento, che ha suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o azioni disciplinari sono stati comunicati.