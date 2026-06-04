AEW | Thekla provoca la STARDOM a Dynamite Il presidente Taro Okada reagisce duramente
Durante l’episodio di AEW Dynamite del 3 giugno, Thekla ha provocato la STARDOM, scatenando una reazione dura da parte del presidente della federazione. La stessa Thekla ha alzato il livello dello scontro sul ring, ma le reazioni ufficiali sono state immediate e ferme. La federazione ha contestato il suo comportamento, che ha suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o azioni disciplinari sono stati comunicati.
Thekla ha decisamente alzato il livello dello scontro nell’episodio di AEW Dynamite del 3 giugno, ma il suo comportamento non è stato affatto gradito ai vertici della World Wonder Ring Stardom STARDOM. Durante la puntata, la campionessa AEW, Thekla ha rivolto la sua attenzione a AEW x NJPW Forbidden Door Forbidden Door, l’evento crossover che vedrà coinvolti atleti di AEW, CMLL, NJPW e STARDOM. Il suo promo si è rapidamente trasformato in un attacco diretto alla federazione giapponese. Thekla dichiara “morte” alla STARDOM. Thekla ha ricordato ai fan che durante il suo periodo in STARDOM era conosciuta come la “Idol Killer”, soprannome guadagnato eliminando alcune delle wrestler più amate dal pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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