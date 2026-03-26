AEW | Thekla rinnova il suo contratto con la All Elite Wrestling

La campionessa mondiale femminile dell'AEW ha prorogato l'accordo con la promotion. La notizia è stata riportata da Fightful Select e riguarda il rinnovo del contratto dell’atleta, attualmente impegnata nel roster dell'organizzazione. Nessun dettaglio sui termini del nuovo accordo è stato comunicato.

L’attuale AEW Women’s World Champion Thekla, secondo quanto reso noto da Fightful Select, ha rinnovato il suo contratto con la All Elite Wrestling. La Toxic Spider aveva già un contratto con la compagnia di Tony Khan, un biennale firmato meno di un anno fa, ma la federazione è talmente soddisfatta del percorso di Thekla da aver deciso di ‘blindarla’ e proporle un nuovo contratto, questa volta pluriennale. Una rapida ascesa. Se pensiamo che il debutto di Thekla in AEW risale solamente a maggio 2025 si ha subito l’idea di quanto l’ex Stardom abbia da offrire al mondo del Pro Wrestling. Da quando poi ha creato il Triangle of Madness con Julia Hart e Skye Blue, le sue prestazioni hanno convinto così tanto la dirigenza AEW da farle decidere di investire nel presente e nel futuro dell’austriaca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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