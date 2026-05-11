Un aggiornamento sulla scena della AEW riguarda il match tra Kazuchika Okada e Darby Allin per il titolo mondiale. L'incontro, programmato in precedenza, è stato cancellato ufficialmente a causa di una situazione familiare personale che coinvolge l'atleta. La promozione non ha fornito dettagli specifici sulla natura di questa emergenza, limitandosi a comunicare la modifica dei piani. La data del match non è stata ancora riprogrammata.

I fan della AEW che si aspettavano di vedere Kazuchika Okada sfidare Darby Allin per l’ AEW World Championship dovranno aspettare ancora: il match è stato ufficialmente cancellato a causa di una reale situazione familiare personale. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha chiarito l’improvviso cambio di programma dopo che la AEW aveva annunciato a Collision che Okada era tornato in Giappone per “questioni familiari”. Alcuni fan avevano pensato subito a un possibile sviluppo di storyline, ma Meltzer ha spiegato che la situazione è assolutamente autentica: “Non era un angle. È davvero dovuto tornare in Giappone per questioni familiari.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Emergenza familiare per Okada, modificati i piani per il titolo mondiale

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