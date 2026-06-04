AEW | MJF e RUSH si affrontano in una battaglia brutale a Dynamite

Da zonawrestling.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’episodio di AEW Dynamite del 3 giugno, MJF ha difeso il titolo di campione del mondo contro RUSH. La sfida si è caratterizzata per una lotta molto intensa e violenta. MJF, che mantiene il titolo, ha affrontato un’avversaria dura e determinata. La battaglia è stata particolarmente aspra, senza che nessuno dei due abbia ottenuto un chiaro vantaggio fino alla conclusione.

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MJF è ancora l’ AEW World Champion, ma la sua difesa titolata contro RUSH nell’episodio di  AEW Dynamite  del 3 giugno è stata tutt’altro che semplice. MJF è ancora l’AEW World Champion, ma la sua difesa titolata contro RUSH nell’episodio di  AEW Dynamite  del 3 giugno è stata tutt’altro che semplice. La puntata, andata in scena a Richmond, Virginia, si è aperta con MJF che metteva in palio il titolo mondiale AEW in un  No Countout Match  contro RUSH. La tensione era già alle stelle prima ancora del suono della campana: durante un’intervista nel backstage, MJF ha schiaffeggiato RUSH, scatenando una rissa immediata che ha richiesto l’intervento della sicurezza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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